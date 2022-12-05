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05 Aralık 2022 Pazartesi 20:15:00 - Güncelleme:05 Aralık 2022 Pazartesi 20:15:00

TFF binasına saldırı davası başladı

Kaynak: AA

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TFF'nin, Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin biri tutuklu 2 sanık ilk kez hakim karşısına çıktı.

Anadolu 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya tutuklu sanık Cüneyd Uslu, tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu ile bir kısım müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık Cüneyd Uslu savunmasında "Alkolün etkisiyle havaya ateş ettim. Olay büyük bir talihsizlikti." dedi.

Uslu, Oğuzhan Güneysu'nun yakın arkadaşının oğlu olduğunu belirterek, "Riva'da bana ait olan yüzen evde oturmaya gittik. Ev iskeleye bağlı vaziyetteydi. Bir ara yiyeceklerimiz bitti, Oğuzhan'ı yiyecek almaya gönderdim. Rastgele ateş ettim. Müştekileri tanımam. Kimseyi öldürmeye kastım yoktu. Bir müddet sonra Oğuzhan geldi, evden çıktık. Sabit eve geçtik, orada açtığım ateş sonucu TFF binasına mermi isabet ettiğini öğrenince olay yerine gittim. Suçsuzum, beratımı istiyorum." diye konuştu.

Tutuksuz sanık Oğuzhan Güneysu da marketten döndükten sonra Cüneyd Uslu'nun bir hata yaptığını kendisine söylediğini ifade etti.

Güneysu, yüzen evden ayrılarak sabit eve geçtiklerini belirterek, Uslu'nun kendisinden silahı saklamasını istemesi üzerine evin arkasında bulunan domates bahçesine sakladığını anlattı.

Müştekileri tanımadığını ve diğer sanığın eylemlerine katılmadığını ifade eden Güneysu, suçsuz olduğunu ve beratını istediğini bildirdi.

Müşteki Hamit Altıntop ise TFF Milli Takımlar Sorumlusu olduğunu beyan ederek, olay günü haftalık olağan toplantılarının olduğunu söyledi.

Kendisine yönelik bir tehdit olmadığını anlatan Altıntop, "Bir kaç el silah sesi duyunca ateş edildiğini düşünerek kendimizi yere attık. Cama dönüp baktığımda kurşun deliği gördüm. Duyduğum sesin de bu kurşuna ait olduğunu anladım." dedi.

Altıntop, sanıkları daha önceden görmediğini, aralarında herhangi bir husumet olmadığını ancak şikayetçi olduğunu ifade etti.

Diğer müştekiler de sanıklardan şikayetçi olduklarını söyleyerek, cezalandırılmalarını talep etti.

Mahkeme heyeti, olay yerinde keşif yapılmasına ve tutuklu sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Ne olmuştu?

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca kabul edilen fezlekede, TFF'nin Riva'daki merkez binasına 1 Eylül'de düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin sanıklar Cüneyd Uslu ve Oğuzhan Güneysu'nun, 19 müştekiye yönelik "kasten adam öldürmeye teşebbüs" suçundan ayrı ayrı 9'ar yıldan 15'er yıla kadar olmak üzere, toplam 171'er yıldan 285'er yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor.

Sanıkların "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan da ayrı ayrı 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 30 günden 100 güne kadar adli para cezasına çarptırılması istendi.

Etiketler : TFF merkez binası riva
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