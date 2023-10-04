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04 Ekim 2023 Çarşamba 07:20:00 - Güncelleme:04 Ekim 2023 Çarşamba 07:20:00

Tezgahlarda hamsi bolluğu var

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İstanbul'daki balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda esnaf, hamsi zamanının geldiğini belirterek, kilosunun ise 80-100 liradan satıldığını söyledi. Hamsinin önümüzdeki günlerde bollaşması ve fiyatının gerilemesi bekleniyor.

İstanbul'daki balık tezgahlarında bolluk yaşanıyor. Karaköy Balıkçılar Çarşısı'nda esnaf, hamsi zamanının geldiğini belirterek, kilosunun ise 80-100 liradan satıldığını söyledi. Hamsinin önümüzdeki günlerde bollaşması ve fiyatının gerilemesi bekleniyor.

Tezgahlarda her çeşit balığın olduğunu söyleyen balıkçı Savaş Düzenli, "Hamsi balığında bolluk var, palamut yeni yeni çıkmaya başladı. Sezon başından beri inanılmaz hamsi geliyor. Bolluk devam ettikçe fiyatlar da düşecektir. Palamut ilk geldiğinde 200-250 gramdı. 200 lira civarında satılıyordu. Şu an palamut 500 gramı buldu. Fiyatı 150-200 lira civarında. Hamsi bol geliyor ama diğer balıklar az geliyor. Az olsa da her çeşit balık tezgahlarda mevcut" dedi.

Balıkçı Mustafa Sancaktaroğlu, "Şu anda hamsi balığı bol geliyor. Karadeniz tekiri, istavrit, palamut tezgahlara geliyor. Ama az gelmesinden dolayı fiyatlar yüksek. Geçen sene palamut bolluğuyla başlamıştık. Bu sene hamsi bollaştı. İstavrit 150 lira, barbun 200 lira, palamut 150 lira civarında satılıyor" diye konuştu.

Etiketler : hamsi bolluğu balık İstanbul'
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