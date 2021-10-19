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19 Ekim 2021 Salı 21:00:00 - Güncelleme:20 Ekim 2021 Çarşamba 10:01:00

Teskereyi dostluğa bıraktılar

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Vatani görevlerini 40 yıl önce Ağrı Patnos'ta yapan 18 arkadaş, o günlerden bu yana irtibatı hiç kesmedi. Hasret gidermek için buluşmaya karar veren dostlar Alanya'da bir araya geldi. Sabah içtiması yapan arkadaşlar, sohbet ederek anılarını tazeledi.

HER DAİM İRTİBATTA KALDILAR

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 1982 yılında karargah destek bölüğünde askerlik yapan 18 arkadaş, o günlerden bu yana irtibatı hiç kesmedi. Askerlik döneminde başlayan dostluk, 40 yıldır devam etti. Gerek telefon gerek sosyal medya üzerinden iletişimlerini sürdüren arkadaşlar, birbirlerine zor zamanlarında yardım edip, üzüntülerine de mutluluklarına da ortak oldu.

PANDEMİDE ARA VERİLMİŞTİ

Vatani görevlerini yaptıktan sonra dost olan 18 kişi, hasret gidermek için yılda bir kez buluşmaya karar verdi. Her yıl değişik illerde bir araya gelen arkadaşlar, pandemi nedeniyle geçen yıl buluşamadı. Arkadaşların bu yılki buluşma noktası da Alanya oldu. 18 askerlik arkadaşı, Alanya'da otelde bir araya geldi. Gelenekselleşen sabah içtiması ile başlayan buluşmada anılar da tazelendi.

Etiketler : Askerlik pandemi vatani görev Patnos teskere
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