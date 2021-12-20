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20 Aralık 2021 Pazartesi 18:00:00 - Güncelleme:20 Aralık 2021 Pazartesi 18:00:00

Tesadüfen şampiyon! Yüzmeye giderken halterci oldu

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Yüzme kursuna kayıt yaptırmaya giderken sırada yol üstünde gördüğü halter salonuna giren 17 yaşındaki Medine Bilicier'in hayatı değişti.

Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonalarında dereceler elde etti.

BİR YIL İÇİNDE MİLLİ TAKIMA SEÇİLDİ

Konya'da 4 yıl önce yüzme kursuna kayıt yaptırmak için evden çıkan Medine Bilicier, yol üstündeki halter salonuna merak edip, içeri girdi. Salonda tanıştığı antrenör Serap Can Ünlüeli'nin tavsiyesine uyan Medine hem yüzme kursuna hem de haltere başladı. Medine, Polonya'daki 15 Yaş Altı Avrupa Halter Şampiyonası'nda koparmada 71 kilo ve silkmede 91 kiloyla 2 gümüş, toplamda ise 162 kiloluk derecesiyle altın madalya elde etti.

BAYRAĞIMIZI DALGALANDIRDIM

İki ay önce de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 49 kiloda mücadele eden Medine, koparmada 72 kiloyla dördüncü, silkmede 93 kiloyla birinci, toplamda ise 165 kiloyla dünya ikincisi oldu. Bilicier "Haltere başladığım bir yıl içinde milli takıma girdim. Bir sonraki yıl Türkiye şampiyonu oldum. 2019 yılında İsrail'de Avrupa 3'üncüsü oldum, bayrağımızı dalgalandırdım" diye konuştu.

'HEDEFİM OLİMPİYATLAR'

Hedefinin dünya ve olimpiyat şampiyonluğu olduğunu belirten Bilicier, "Önceden hiçbir hedefi olmayan, öylesine okula gidip, gelen bir insandım. Şimdiyse hedefleri çok büyük olan bir sporcuyum. Olimpiyatlara gitmeyi hedefleyen bir sporcuyum" dedi.

Bilicier "Ailem başta 'yapamazsın' dedi. Sonra ilerlediğimi gördüklerinde bana destek çıktılar" diye konuştu.

Etiketler : medine bilicier halter şampiyon
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