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08 Haziran 2024 Cumartesi 15:55:00 - Güncelleme:08 Haziran 2024 Cumartesi 15:55:00

Terörle anılıyordu! Munzur Çayı'nda keman sesi

Kaynak: İHA

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Munzur Çayı'nda bir öğretim üyesinin keman çaldığı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.

Bir zamanlar adı terörle anılan Munzur artık bambaşka bir çehreye kavuştu.

MUNZUR ÇAYI'NDA KEMAN ÇALDI

Tunceli'de yaşayan Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit'in Munzur Çayı'nın ortasında kemanıyla beste çaldığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.

GÜZELLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ

Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzelliğine dikkat çeken Çit'in keman çaldığı görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.

BİNLERCE TURİSTİ AĞIRLIYOR

Sarp dağların ve meşe ormanlarının arasında kurulu Munzur, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Etiketler : munzur çayı öğretim üyesi keman
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