Terörle anılıyordu! Munzur Çayı'nda keman sesi
Kaynak: İHA
Munzur Çayı'nda bir öğretim üyesinin keman çaldığı görüntüler sosyal medyada dikkat çekti.
Bir zamanlar adı terörle anılan Munzur artık bambaşka bir çehreye kavuştu.
MUNZUR ÇAYI'NDA KEMAN ÇALDI
Tunceli'de yaşayan Munzur Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Uğur Çit'in Munzur Çayı'nın ortasında kemanıyla beste çaldığı görüntüler sosyal medyada büyük ilgi gördü.
GÜZELLİĞİNE DİKKAT ÇEKTİ
Munzur Vadisi Milli Parkı'nın güzelliğine dikkat çeken Çit'in keman çaldığı görüntüler sosyal medyada beğeni topladı.
BİNLERCE TURİSTİ AĞIRLIYOR
Sarp dağların ve meşe ormanlarının arasında kurulu Munzur, her yıl binlerce turisti ağırlıyor.