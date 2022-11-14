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14 Kasım 2022 Pazartesi 20:25:00 - Güncelleme:14 Kasım 2022 Pazartesi 20:25:00

Terör saldırısında hayatını kaybedenler İstiklal Caddesi'nde anıldı

Kaynak: AA

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Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında hayatını kaybedenler, olayın yaşandığı alana karanfiller bırakılarak anıldı.

Dün akşam saatlerinde 6 kişinin yaşamını yitirmesine, 81 kişinin yaralanmasına yol açan bombalı saldırının ardından İstiklal Caddesi, Beyoğlu Belediyesi tarafından Türk bayraklarıyla donatıldı.

Saldırının yaşandığı alana, zemini kırmızı bir platform kuruldu. Etrafına kırmızı şeritler çekilen platforma, çok sayıda yerli ve yabancı turist ile vatandaşlar karanfiller bırakarak, hayatını kaybedenleri anıyor. Bazı vatandaşlar da dua ederek, yaşamını yitirenleri yad etti.

Caddeye giriş çıkışlar kontrollü sağlanıyor

Polis ekipleri de caddeye giriş ve çıkışların kontrollü yapılmasını sağlarken, büyük çantalar ile valizler aranıyor.

Bu arada, saldırının gerçekleştiği yerdeki saksı ve bankların kaldırıldığı, patlamadan etkilenen iş yerlerinde temizlik yapıldığı, camları kırılan dükkanların kepenklerinin kapalı olduğu, bazı esnafın da rutin işlerini sürdürdüğü görüldü.

Çok sayıda yerli ve yabancı basın mensubu da olayla ilgili gelişmeleri takip etmek için İstiklal Caddesi'nde bekliyor.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli ile Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, patlamanın meydana geldiği İstiklal Caddesi'ndeki alana yaşamını yitirenlerin anısına karanfil bıraktı.

Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, gazetecilere yaptığı açıklamada, hain saldırıyı düzenleyenlerin ülkenin, milletin birliğini, bütünlüğünü hedef almak istediklerini ancak birliği, dirliği, bütünlüğü bozamayacaklarını ifade etti.Demirelli, "Burada şehit olan 6 vatandaşımızın anısına, Belediye Başkanımızla birlikte karanfil koyduk, onları hem anmak hem de buradan bir mesaj vermek için. Beyoğlu'muzun, Türkiye'nin gözbebeği olan bu caddede yine o canlı, kültürün, sanatın başkenti dediğimiz canlı günlere bir an önce bu olaydan etkilenmeden devam etmek için buradan mesaj vermek istedik." diye konuştu.

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız da hain saldırıyı lanetlediklerini vurguladı.

Yıldız, "İnanıyorum ki birlik beraberlik içerisinde, çok daha güçlü bir dayanışmayla hep birlikte yine yaralarımızı saracak, zor günlerin üstesinden geleceğiz. Türkiye Yüzyılı'nı konuştuğumuz bu günlerde, istikrara, birliğimize, beraberliğimize yapılan bir saldırıdır." dedi.

AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de, terör saldırısının yaşandığı, etrafı kırmızı şeritle kapatılan yere gelen Kabaktepe, buraya karanfil koyarak yaşamını yitirenleri andı.

Etiketler : terör saldırısı istanbul taksim
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