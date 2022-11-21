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21 Kasım 2022 Pazartesi 00:57:00 - Güncelleme:21 Kasım 2022 Pazartesi 00:57:00

Terör örgütü YPG/PKK'dan Karkamış'a roket saldırısı

Kaynak: AA

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Terör örgütü YPG/PKK tarafından Gaziantep'in Karkamış ilçesine 4 roket atıldı.

Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütü YPG/PKK mensuplarınca atılan 4 roket, Karkamış ilçesindeki boş alana isabet etti.

Roketlerin düştüğü alanda inceleme başlatıldı.

Vali Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Terör örgütü unsurları tarafından, Fırat'ın doğusundan Karkamış ve Cerablus'a atılan havan topları herhangi bir zayiata sebep vermemiş olup güvenlik kuvvetlerimiz tarafından misliyle karşılık verilmiştir. Allah milletimizi ve devletimizi her türlü kazadan ve beladan korusun" ifadelerini kullandı.

Etiketler : Suriye Roket Terör örgütü
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