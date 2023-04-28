Terör örgütü üyeleri sınırda yakalandı
Kaynak: AA
Türkiye'ye Yunanistan'dan zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye'den yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, Yunanistan'dan ülkemize zorla gönderilmeye çalışılan 4 kişi ile Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 2 kişiyi yakaladı.
Yapılan inceleme sonucunda şahıslardan 2'sinin FETÖ ve 2'sinin PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." bilgisi verildi.
- Ilgaz Dağı'na kar yağdı
- İstanbul'da isale hattına verilen zarar, tramvay seferlerini aksattı
- Terör örgütü üyeleri sınırda yakalaAndı
- Ankara'da işçi servisi ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 17 kişi yaralandı
- İzmir'de bir sitede yangın: Müdahale sürüyor
- Sivas'ta 4,3 büyüklüğünde deprem