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15 Kasım 2022 Salı 00:50:00 - Güncelleme:15 Kasım 2022 Salı 00:50:00

Terör örgütü PKK'nın geçmişi sivil katliamlarla dolu

Kaynak: AA

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İstanbul'un kalbi İstiklal Caddesi'nde 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin yaralandığı bombalı saldırı, bölücü terör örgütü PKK'nın acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Silahlı terör örgütü PKK, kurulduğu günden bu yana sivilleri hedef almaya devam ediyor.

Kendisinden başkasına yaşam hakkı tanımayan bölücü örgüt, 6 kişinin hayatını kaybettiği 81 kişinin de yaralandığı Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki saldırıda, kanlı yüzünü bir kez daha gösterdi.

Aralarında çocuk ve kadınların da olduğu 6 kişinin hayatın kaybettiği saldırı, terör örgütünü geçmişteki bu tarz eylemlerini bir kez daha hatırlattı.

Kurulduğu ilk yıllarda Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da gerçekleştirdiği kanlı saldırılarıyla kırsaldaki vatandaşları göçe zorlayan örgüt, toplumda korku ve panik havası yaratmak için şehir merkezlerine yöneldi.

Canlı bomba ve tuzaklarla bu kez şehir merkezlerindeki sivilleri hedef almaya başlayan örgüt, İstanbul Bakırköy'deki Çetinkaya Mağazasına 25 Aralık 1991'de yaptığı molotofkokteyli saldırıda 7'si kadın, 1'i çocuk, 11 kişiyi katletti.

Tarihler 9 Temmuz 1998'i gösterdiğinde PKK, İstanbul'un en kalabalık mekanlarından Mısır Çarşısına yönelik bombalı saldırısıyla 7 kişiyi katletti, 121 kişiyi yaraladı.

Kadıköy'deki Mavi Çarşı'ya 13 Mart 1999'da düzenlenen molotofkokteylli saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti, olayın faili 3 PKK'lı terörist yakalandı.

22 Mayıs 2007'de bu kez hedefte Ankara vardı, Anafartalar Çarşısına bombalı intihar saldırısı düzenleyen bölücü örgüt, 6 kişiyi hayattan kopardı, 100'den fazla kişinin yaralanmasına neden oldu.

İstanbul Güngören'de 27 Temmuz 2008'de yine sivilleri hedef aldı. PKK'lı teröristlerin çöp tenekesine yerleştirdiği bombanın patlamasından 10 dakika sonra 50 metre ileride yine bir başka çöp tenekesinde daha güçlü bir patlama yaşandı.

Saldırıda, ilk patlama sonrası yardıma gidenler de hedef alındı. Araç trafiğine kapalı ve vatandaşların yoğun olduğu alanda akşam saatlerinde meydana gelen patlamada, 4'ü çocuk 17 kişi hayatını kaybetti, 154 kişi yaralandı.

LİSE ÖĞRENCİSİ ALEVLER ARASINDA KALDI

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde 8 Kasım 2009'da belediye otobüsüne terör örgütü mensuplarınca molotofkokteyli atıldı. Saldırıda, evine giden 17 yaşındaki lise son sınıf öğrencisi Serap Eser, otobüste çıkan yangın sonucu alevler arasında kaldı. Genç kız, yaklaşık bir ay tedavi gördüğü hastanede yaşam mücadelesini kaybetti.

İstanbul Taksim Meydanı'nda 31 Ekim 2010'da çevik kuvvet noktasına düzenlenen canlı bomba saldırısında, 15'i polis, 17'si sivil 32 kişi yaralandı.

Bingöl'de, 29 Ekim 2011'de Cumhuriyet Bayramı'nda bir anne, canlı bomba eylemi yapacak teröriste müdahale ederek çok sayıda kişiyi kurtardı. 3 çocuğuyla alışverişe çıkan Hatice Belgin, yürürken canlı bomba eylemcisini fark etti ve üzerine atladı. Anne, patlamayı engelleyemedi ancak yaşanabilecek daha büyük bir facianın önüne canını feda ederek geçti. Olayda, anne Belgin ve oğlu Veysel ile bir vatandaş hayatını kaybetti, yaralanan 21 kişi hastaneye kaldırıldı.

Teröristler, 20 Eylül 2011'de yine Ankara'yı kana buladı. Kızılay Kumrular Caddesinde meydana gelen patlamada 3 kişi öldü, 34 kişi yaralandı.

MERASİM SOKAK VE GÜVENPARK'TA İKİ AY ARAYLA BOMBALI SALDIRI

Türkiye'nin kalbi Ankara'daki Merasim Sokak'ta 17 Şubat 2016'da, askeri servis araçlarının geçişi sırasında bomba yüklü aracın patlatılmasıyla yaşanan saldırı, bölücü örgütün acımasızlığını bir kez daha gözler önüne serdi. Aralarında sivillerin de bulunduğu 29 kişi hayatını kaybetti. Hain saldırıda 61 kişi de yaralandı.

Bu olaydan yaklaşık bir ay sonra Ankara, bir kez daha PKK'nın hedefi oldu. 13 Mart 2016'da Kızılay Meydanındaki Güvenpark otobüs duraklarına bomba yüklü araçla düzenlenen saldırıda 36 kişi yaşamını yitirdi, 19'u ağır 125 kişi ise yaralandı. Saldırıda yaralananlar arasında bulunan 6 aylık hamile Songül Yılmaz'ın karnındaki bebek, terör saldırılarının en küçük kurbanı oldu.

Şehir merkezlerini hedef alan saldırılardan biri, Kızılay saldırısının iki hafta sonrasında Diyarbakır'da yaşandı. Polis servisine, bölücü örgütün bomba yüklü araçla düzenlediği saldırıda 7 polis şehit olurken, aralarında sivillerin de olduğu 27 kişi yaralandı.

Aynı yıl, Bursa Ulu Cami bahçesinde terör örgütü PKK'nın 27 Nisan'da düzenlediği canlı bomba saldırısında 13 kişi yaralandı.

Bu saldırıdan yaklaşık 15 gün sonra 12 Mayıs'ta PKK'lı teröristler 15 ton bombanın yüklü olduğu araçla geldikleri Diyarbakır'ın Sur ilçesine bağlı Dürümlü mezrasında köylülerin tepkisiyle karşılaştı ve aracı havaya uçurdu. 16 köylünün hayatını kaybettiği saldırıda, 23 köylü de yaralandı.

7 Haziran'da PKK'nın hedefi bu kez İstanbul Vezneciler oldu. Çevik kuvvet otobüsüne bombalı araçla saldırı düzenleyen örgüt, 6'sı polis 12 kişinin ölümüne neden oldu. Saldırıda 36 kişi de yaralandı.

Olaydan bir gün sonra acı haber bu kez Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğünden geldi. Bomba yüklü araçla emniyet binasına düzenlenen saldırıda 2 polis şehit olurken, 3 sivil de hayatını kaybetti. 23'ü sivil 51 kişinin yaralandığı saldırıda şehit polislerden biri altı aylık hamileydi.

PKK'lı teröristler Tunceli'nin Ovacık adliye lojmanlarına 13 Haziran 2016'da saldırı düzenledi, 9 kişi yaralandı.

Etiketler : Terör örgütü PKK Canlı bomba İstiklal Caddesi istanbul
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