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03 Eylül 2022 Cumartesi 18:22:00 - Güncelleme:03 Eylül 2022 Cumartesi 18:23:00

İçişleri Bakanlığı: PKK terör örgütünden kaçan 3 örgüt üyesi teslim oldu

Kaynak: AA

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Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 3 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. 2022 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensuplarının sayısı 81'e yükseldi.

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde; PKK terör örgütünden kaçan 3 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2013, 2014 ve 2019 yılında terör örgütüne katıldıklarını, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Sürdürülen ikna çalışmaları sonucunda, yıl başından itibaren teslim olan örgüt mensubu sayısı 81'e yükseldi.

Etiketler : İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı örgüt mensubu
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