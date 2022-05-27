Terminatör böcekler iş başında!

Türkiye'de ilk olarak 2014'te Yalova ile Bursa bölgesinde ortaya çıkan gal arısı, Düzce'den sonra Zonguldak'ta ve Bartın'da da görülmeye başlandı. Batı Karadeniz'de kestane ağaçlarında görülen ve hızlı yayılan gal arısı ile mücadele için üretilen 'Torymus sinensis' isimli 'terminatör' böcekler, Bartın'ın Amasra ilçesinde ormanlara salındı.



Doç. Dr. Yafes Yıldız, 'Kestane ağaçlarının tomurcuklarına yumurta bırakarak çiçek açmasını engelleyen gal arısı, zamanla ağaçları tamamen kurutuyor. Bu böcekler arıları durduracak' dedi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu, 'torymus sinensis' böceklerinin üretimini laboratuvarlarında gerçekleştirdiklerini belirterek, "Geçen yıl 60 bin adet Yalova'dan gal getirdik. Bu bölgemizde geçen yıl mayıs ayında salım yapmıştık. Geçtiğimiz hafta Zonguldak bölgesinde 1020 adet doğaya saldık. Bartın'da 300 böcek salınımı yapacağız. Bizlerin sevindiren nokta geçen yıl salımı yapmış olduğumuz 'torymus sinensis' dediğimiz faydalı böceğin buraya yerleştiğini görüyoruz. Gerek İnkumu'nda gerek burada topladığımız gallardan faydalı böcek çıktı. Buraya bu böcek yerleşti. İnşallah bunların sayısı artarak koloniler halinde yayılacak. Doğada bir şeyi tamamen yok etmek mümkün değil. Bu böceğin zarar eşiği var. Bu zarar eşiğini en aza indirmek bütün amacımız budur" dedi.

