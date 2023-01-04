Terk edilmiş köye ziyaretçi akını

Antalya'da tarihi İpek Yolu üzerinde bulunan ve kervan ticaretinin önemini kaybetmesiyle yaşayanları tarafından terk edilen Akseki'nin Sarıhacılar köyü, yıkıntılar arasındaki tarihi düğmeli evleri bir bir restore edilerek turizme kazandırılıyor.

Tarihi 160 düğmeli evden 35'inin ayakta kalabildiği köyde, Osmanlı Dönemi'nde yapılmış han, 8 su sarnıcı ve cami bulunuyor. Doğal ve tarihi güzelliğiyle de beğeni toplayan köyü 2022 yılında 80 bin civarında turistin ziyaret ettiği belirtildi.

