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12 Nisan 2022 Salı 15:45:00 - Güncelleme:12 Nisan 2022 Salı 15:51:00

Terk edilmiş hayvanların can dostu

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Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3 yıl önce sahiplenmek için gittiği bir köpeğin kaldığı kötü koşulları gören 32 yaşındaki Emre Demir, bunun üzerine harekete geçerek küçük bir barınak kurma kararı aldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, 3 yıl önce sahiplenmek için gittiği bir köpeğin kaldığı kötü koşulları gören 32 yaşındaki Emre Demir, bunun üzerine harekete geçerek küçük bir barınak kurma kararı aldı. İşini bırakarak kurduğu küçük çiftlikte bakıma muhtaç ve terk edilmiş hayvanlara bakan Emre Demir, yıllar geçtikçe tüm hayatını adadığı bu alanda bin civarında hayvana umut oldu.

Etiketler : can dostu Bursa Nilüfer ilçesi
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