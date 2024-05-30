Tepsi minarenin saati 143 yıldır çalışıyor
Erzurum Kalesi surlarına yaptırılan Tepsi Minare'deki saat, 143 yıldır şehre zamanı gösteriyor.
Saltuklular döneminde Erzurum Kalesi surlarına yaptırılan Tepsi Minare'deki tarihi saat, 143 yıldır şehre zamanı gösteriyor.
"Saat Kulesi" olarak da adlandırılan minareye 1881 yılında takılan saatin bakım ve onarımını, 5 yıl önce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nün teklifi üzerine baba mesleğini Tebrizkapı semtindeki iş yerinde sürdüren 62 yaşındaki Halit Soner Özyurt üstlendi.