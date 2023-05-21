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21 Mayıs 2023 Pazar 17:07:00 - Güncelleme:21 Mayıs 2023 Pazar 17:07:00

Tenisli davet

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Edirneli masa tenisi hakemi Recep Akın Uz, nişanlısı Ayşe Tintiş ile düğün törenleri öncesi spor salonunda masa tenisi oynayıp arkadaşlarına davette bulundu. Gelinlik ve damatlığını giyen çift, "Spor salonuna şaşkın bakışlar içerisinde geldik. Her gören çok şaşırdı. Çok mutluyuz" dedi.

Recep Akın Uz, "Düğün öncesi masa tenisi oynama fikri aynı zamanda Masa Tenisi İl Temsilcisi olan annem Pakize Uz'dan geldi. Aramızdaki maçı eşim kazandı. Müstakbel eşimle hayata 1-0 önde başladık birlikte." ifadesini kullandı. Uz'un daveti üzerine masa tenisi oynamaya geldiklerini dile getiren Tintiş ise "Sevgili nişanlım, müstakbel eşimin daveti üzerine buraya geldik. Heyecanlı ve mutluyuz." dedi. Pakize Uz da düğün nedeniyle oğluyla birlikte turnuvada görev alamadıklarını, spor salonuna gelerek renkli bir davette bulunduklarını aktardı.

Etiketler : edirne masa tenisi gelin damat
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