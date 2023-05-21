Tenisli davet

Recep Akın Uz, "Düğün öncesi masa tenisi oynama fikri aynı zamanda Masa Tenisi İl Temsilcisi olan annem Pakize Uz'dan geldi. Aramızdaki maçı eşim kazandı. Müstakbel eşimle hayata 1-0 önde başladık birlikte." ifadesini kullandı. Uz'un daveti üzerine masa tenisi oynamaya geldiklerini dile getiren Tintiş ise "Sevgili nişanlım, müstakbel eşimin daveti üzerine buraya geldik. Heyecanlı ve mutluyuz." dedi. Pakize Uz da düğün nedeniyle oğluyla birlikte turnuvada görev alamadıklarını, spor salonuna gelerek renkli bir davette bulunduklarını aktardı.

