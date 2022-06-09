Teneffüste öğrenmeye devam ediyorlar! Matematik koridoru
Çocuklar hızlı ve kalıcı şekilde matematik öğrensin diye bir ilkokulda ‘matematik koridoru' oluşturuldu. Okulun duvarlarına rakamlar, sayılar, geometrik şekiller, formüller ve çeşitli problemler yazıldı, şimdi öğrenciler eğlenerek öğreniyor.
DİĞER OKULLARDA DA YAPILACAK
Milli Eğitim Bakanlığınca başlatılan "matematik seferberliği"ne de katkı sağlaması amacıyla Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nin desteğiyle Bahşılı Barbaros İlkokulu'nda kısa süre önce "Matematik Koridoru" oluşturuldu. Koridor duvarlarına rakamlar, sayılar, geometrik şekiller, formüller ve çeşitli problemlerin yazılarak hızlı, kalıcı ve keyifli öğrenmenin amaçlandığı projenin diğer okullarda da uygulanması planlanıyor.
Okul yetkilisi "Üniversiteden öğrencilerimiz geldi. Yapım aşaması sırasında çocuklarımız üniversite öğrencileriyle kaynaşarak gözlemlediler" dedi.
"MARUZ BIRAKMA" YÖNTEMİ
Prof. Dr. Veli Toptaş, "Çocukların bu koridorda matematik materyallerine dokunması görsel öğrenmeye katkı sağladı. Aynı zamanda 'maruz bırakma' dediğimiz yöntemi kullandık. Öğrencilerin koridorda gezerken hem hoşlandıklarını hem de öğrenmelerinin olumlu yönde geliştiğini gördük. Ayrıca matematik seferberliğine bir boyutuyla katkı sağlaması açısından güzel sonuç olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.