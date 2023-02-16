Tencereler afetzedeler için kaynıyor

Türk Kızılayın kurduğu aşevlerinde gönüllü görev alan şefler, depremzedelere milyonlarca kap yemek pişirdi. Kızılaydan yapılan açıklamaya göre, depremin ilk anından itibaren 1000'den fazla profesyonel çalışanı ve 5 bine yakın gönüllüsü ile hem depremzedelere hem de arama kurtarma ve sağlık personeline destek sağlayan Kızılaya şefler de güç kattı.



Turizm Akademisyenleri Derneği, Aşçılar Federasyonu ve üniversitelerin gastronomi bölümünden öğrencilerin oluşturduğu 100'e yakın şef, aşevlerinde yemek yapıyor. MasterChef yarışmasının jüri üyesi Danilo Zanna, gastronomi ödüllü şef Ömür Akkor, Mert Saraç ve Rafet İnce'nin de aralarında bulunduğu şefler, afetin başından bugüne 30 milyon kaptan fazla yemeği afetzedelere ulaştırdı.