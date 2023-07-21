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21 Temmuz 2023 Cuma 07:24:00 - Güncelleme:21 Temmuz 2023 Cuma 07:24:00

Temmuz'da "soba" keyfi

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Yurt genelinin sıcaklardan kavrulduğu bugünlerde, Karadeniz yaylalarında soğuk hava nedeniyle evlerde soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor. Serin yaylalar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

Yurt genelinin sıcaklardan kavrulduğu bugünlerde, Karadeniz yaylalarında soğuk hava nedeniyle evlerde soba yakılıyor, yaylacılar kazak ve mont giyiyor. Serin yaylalar, yerli ve yabancı turistlerin de ilgisini çekiyor.

SICAKLIK FARKI 20 DERECEYİ BULUYOR

Türkiye'nin pek çok yerinde yaşanan sıcaklık rekorlarına karşın serin yaylalarıyla ünlü Rize ve Gümüşhane'de temmuz ayının son günlerine doğru yüksek kesimlerde sobalar hala yanıyor. Gece-gündüz sıcaklık farkının 20 dereceye ulaştığı Gümüşhane'de bu durum gündüzleri benzer fakat akşam saatlerinde tamamen farklı oluyor. Güneşin etkisini kaybetmesiyle birlikte kent merkezinde bile yer yer üşüten ılık hava etkisini gösteriyor.

DENİZDEN 2 BİN METRE YÜKSEKTELER

Sakinliği ve huzuru arayanların vazgeçilmez adresi olan yüksek rakımlı Gümüşhane yaylaları, serin ve temiz havasıyla dikkat çekerken keşfedilmeyi bekleyen bir doğa hazinesi olan yaylalarda Temmuz ayının son günlerinde bile akşam saatlerinde sobalar istisnasız her akşam yakılıyor. Denizden 2 bin metre yükseklikteki Dörtkonak yaylasında konaklayanlar, bir aydır yaylada olduklarını ve her akşam soba yakmak zorunda kaldıklarını söyledi.

Etiketler : Karadeniz yaylaları Gümüşhane yaylaları Rize
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