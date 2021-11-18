Temizlik işçisinin aşk kitabı

Manisa'da temizlik işçisi unutamadığı aşkı için kitap yazdı.



Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde yaşayan Furkan Küçükkaya, Manisa Celal Bayar Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Bölümü'nde okuduğu 2014 yılında gönlünü sınıf arkadaşına kaptırdı. Küçükkaya bir süre sonra 'Deniz kızı' lakabını taktığı kız arkadaşından ayrıldı.

Bu süreçte zor günler geçiren Küçükkaya, hissettiklerini kağıda dökmeye başladı. 7 yıl boyunca şiir ve yazılar yazan Küçükkaya, bunları 'Kalbim Ellerine Sürgün' adlı topladı. Romantik temizlik işçisi, "Sahte sevdalara karnım tok. Baki sevdalara gönül veriyorum" dedi.