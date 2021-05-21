Temizlik işçisi 'Picasso'lar

Temizlik işçilerinden Mustafa Akar, "Yeteneğimizi amatör de olsa sergilemeye çalışıyoruz. Biz sadece temizlik işçisiyiz. Ressam kadar olmasa da elimizden geleni yapıyoruz. Bizi görenler, 'Picasso' diyor" dedi.



Resim yeteneği olan personeli tespit ederek, bu işe başladıklarını söyleyen İzmit Belediyesi Temizlik İşleri Bölge Amiri Kerem Kocaderi, "Öncelikle kaldırım boyama çalışmalarına başladık. Temizlik işlerinde çalışan ve yetenekleri yüksek olan personeli tespit ederek bu işi daha da ilerletmek istedik. 'Picasso' diye bahsetmeleri mükemmel bir duygu. Biz de kendimizi ilerletmeye çalışıyoruz. İnternet üzerinden bu işi yapan ressamların çalışmalarına bakarak çıtayı daha da yükseğe çıkarma konusunda çalışmalarımız sürüyor. Arkadaşlarımızın da bu konuda istekleri yüksek. Çalışmalarımız devam edecek" diye konuştu.