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24 Nisan 2022 Pazar 02:56:00 - Güncelleme:24 Nisan 2022 Pazar 15:37:00

Temizlik işçisi carettayı ölümden kurtardı

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Mersin'de, denizde kabuğu kırılmış ve derin yara almış deniz kaplumbağasını fark eden temizlik işçisi İbrahim Doğan, ekip arkadaşlarıyla birlikte kaplumbağayı kurtarmak için seferber oldu. Denizden çıkarılan yaralı kaplumbağa, tedavi için Caretta Hastanesine nakledildi.

Mersin'de, denizde kabuğu kırılmış ve derin yara almış deniz kaplumbağasını fark eden temizlik işçisi İbrahim Doğan, ekip arkadaşlarıyla birlikte kaplumbağayı kurtarmak için seferber oldu. Denizden çıkarılan yaralı kaplumbağa, tedavi için Caretta Hastanesine nakledildi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde deniz temizliğinde çalışan İbrahim Doğan, Çamlıbel Balıkçı Barınağında sabah saatlerinde rutin deniz temizliğini yaparken, deniz yüzeyinde biri yaralı halde, diğeri hareketsiz duran iki deniz kaplumbağası gördü. Hareket güçlüğü çeken kaplumbağanın kuyruk kısmında kabuğunun kırık olduğunu fark eden Doğan, deniz kaplumbağasının susuz kalmasını engellemek için Çamlıbel Balıkçı Barınağında bulunan Büyükşehir Belediyesi iskelesine kadar deniz içerisinden güvenli bir şekilde gelmesini sağladı. Kabuğundaki kırık ve derin yara dolayısıyla kaplumbağanın tekne pervanesine çarptığını tahmin eden ekipler, tedavi edilmek üzere deniz kaplumbağasının Caretta Hastanesine nakledilmesini sağladı. Ekipler, yaralı deniz kaplumbağasının sağlık durumunu takip edecek.

Doğan'ın ölü halde bulduğu diğer kaplumbağanın ise ön yüzgeç ve boyun kısmından 'çarpma' diye tabir edilen oltaya takılarak misinaya dolandığı ve suyun altından çıkamadığı için boğularak öldüğü tahmin ediliyor.

"İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz"

Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğünde çalışan İbrahim Doğan, caretta carettaları deniz temizliği yaptıkları sırada gördüklerini anlatarak, "Müdahale ettik ve buraya getirdik, arabaya yükledik. Hayvan Hastanesine göndermek üzere yola çıkacak şimdi. İkinci bir kaplumbağamız da balıkçılar tarafından çarpmaya takılmış. O da boğularak ölmüş. Üzüntü yaşıyoruz tabi ki bu tür olaylarda. İnsanların daha duyarlı olmasını istiyoruz" dedi.

Etiketler : Temizlik işçisi Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Caretta
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