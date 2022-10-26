TEM'de zincirleme kaza: Yolcu otobüsü şoförü yaralandı
Kaynak: DHA
Sancaktepe TEM Otoyolu'nda yolcu otobüsü, kamyonet ve otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında otobüs şoförü araç içinde sıkıştı. İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılan yaralı şoför hastaneye kaldırıldı.
İtfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüste bulunan diğer yolcular başka araçlara bindirilerek olay yerinden götürüldü. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.
Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ferhat K., "Önümdeki araç fren yaptı, ben de fren yapmak zorunda kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Arkadan otobüsün geldiğini gördüm. Bana arkadan otobüs vurdu ben de kamyonete vurdum" dedi.
Yolculardan Arzu Dalgıç ise, "Ben en arkada oturuyordum. Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum, kaza olduğunda kafamı çarptım. Oradan anladım kaza olduğunu" dedi.
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