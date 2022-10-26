TEM'de zincirleme kaza: Yolcu otobüsü şoförü yaralandı

Kaza, saat 20.00 sıralarında Sancaktepe TEM Otoyolu Çamlıca gişeleri yakınında Ankara istikametinde meydana geldi. 35 PK 870 plakalı yolcu otobüsü, trafiğin yavaşlamasıyla önünde duran Ferhat K.'nin kullandığı otomobile çarptı.Savrulan otomobil önündeki 34 CPZ 377 plakalı kamyonete vurdu. Kazada araç içinde sıkışan otobüs şoförü yaralandı. Bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri otobüs içinde sıkışan şoförü bulunduğu yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Otobüste bulunan diğer yolcular başka araçlara bindirilerek olay yerinden götürüldü. Kaza sonrası TEM otoyolu Ankara istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Ferhat K., "Önümdeki araç fren yaptı, ben de fren yapmak zorunda kaldım. Sonrasını hatırlamıyorum. Arkadan otobüsün geldiğini gördüm. Bana arkadan otobüs vurdu ben de kamyonete vurdum" dedi.

Yolculardan Arzu Dalgıç ise, "Ben en arkada oturuyordum. Kazanın nasıl olduğunu bilmiyorum, kaza olduğunda kafamı çarptım. Oradan anladım kaza olduğunu" dedi.