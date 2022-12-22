VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Asgari ücret zammı kime nasıl yansıyacak? İşte tüm detaylar
İstanbul'da aracın mı var, derdin var! Otoparka kartel ücreti
İmamoğlu hamlesi Akşener'i masada yalnızlaştırdı
Türkiye düşmanlarının getirdiği önerge reddedildi
Titreme hastalığının çaresi "Beyin pili"
Bugün burçları neler bekliyor? 23 Aralık 2022 Cuma günlük burç yorumları
22 Aralık 2022 Perşembe 23:15:00 - Güncelleme:22 Aralık 2022 Perşembe 23:15:00

TEM'de durdurulan tırda çok sayıda göçmen yakalandı

Kaynak: AA

ABONE OL

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir tırın dorsesinde çok sayıda düzensiz göçmen yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Körfez kesimi D-100 kara yolu bağlantı noktasında durumundan şüphelendiği 34 PV 2002 plakalı tırı durdurdu.

Tırın dorsesinde çok sayıda göçmen olduğu görüldü.

Sürücü gözaltına alınırken düzensiz göçmenlerin adli ve idari işlemler tamamlanınca geri gönderme merkezine teslim edileceği bildirildi.

Etiketler : Emniyet Kocaeli TEM göçmen
Melis Sezen'den makyajsız paylaşım

Melis Sezen'den makyajsız paylaşım
Konser hatırası

Konser hatırası
4. kez Hatay'da

4. kez Hatay'da
Miss gibi aşk

Miss gibi aşk
Telefon trafiği

Telefon trafiği
Sevgiliye dikkatli ol uyarısı

Sevgiliye dikkatli ol uyarısı
Kızına kavuştu

Kızına kavuştu
Dünya kupası finali sitemi

Dünya kupası finali sitemi
Tartıştık kavga etmedik

Tartıştık kavga etmedik

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX