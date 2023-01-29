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29 Ocak 2023 Pazar 08:30:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 08:30:00

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsü yandı

Kaynak: AA

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Sultangazi TEM Otoyolu'nda seyir halindeki İETT otobüsünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Sultangazi TEM Otoyolu Edirne istikametinde seyreden Y.U. idaresindeki 34 TP 7152 plakalı İETT otobüsü, Küçükköy sapağında henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Emniyet ekipleri otoyolu trafiğe kapatırken, itfaiye görevlileri de yangını söndürmek için çalışma başlattı.

Sık sık patlamaların yaşandığı yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Otobüste yolcu olmadığı öğrenildi.

Etiketler : tem otoyolu iett otobüsü yangın
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