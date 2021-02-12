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12 Şubat 2021 Cuma 18:04:00 - Güncelleme:12 Şubat 2021 Cuma 18:04:00

Telsiz başında hayat nöbeti

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Esnaf, mühendis, gazeteci, doktor gibi farklı meslek ve yaş grubundan amatör telsizciler doğal afetlerde haberleşmeye gönüllü destek veriyor. Bunun için de, belirli periyodlar halinde alanlarıyla ilgili eğitim düzenleyip tatbikatlara katılıyorlar.

Afet durumlarında kesintisiz haberleşmeye ve arama kurtarma ekipleri arasında koordinasyona katkı sağlamak için gönüllü destek veren telsizciler, her an göreve hazır şekilde bekliyor. Esnaf, mühendis, gazeteci, doktor gibi farklı meslek ve yaş grubundan amatör telsizciler, belirli periyodlar halinde alanlarıyla ilgili eğitim düzenleyip tatbikatlara katılıyor. Dünyanın dört bir yanındaki depremleri de takip eden amatör telsizciler, uluslararası yardımlaşmada da görev alıyor.

RADYO AMATÖRLERİ CEMİYETİ

Türkiye Radyo Amatörleri Cemiyeti (TRAC) Bursa Şube Sekreteri Cankut Kalyoncu, TRAC'ın 1962 yılında kurulduğunu ve kamu yararına hizmet verdiğini söyledi. Kalyoncu, alanlarında birçok ilke imza attıklarını belirterek, "Afetin içinde haberleşme üzerine hizmet veriyoruz. İzmir depreminde de telsiz üzerinden haberi alır almaz bu kente gittik. Oradaki haberleşmeye destek verdik. Depremdeki arama kurtarma çalışmaları bitene kadar oradan ayrılmadık" dedi.

HABERLEŞME YÜKÜ ONLARDA!

TRAC Bursa Şube Sekreteri Cankut Kalyoncu, "Bizler afet haberi alır almaz, bir organizasyon şeması oluşturarak bu koordinasyona katkı sağlamaya çalışıyoruz. İlk etapta kimler nereye gidecek, nerede enkaz var, bu tespitleri oluşturup telsizler üzerinden bilgi akışını sağlamaya çalışıyoruz. Afet sırasında devlet kurumlarının uğraşması gereken birçok konu oluyor. Bu yükü azaltmak amacıyla haberleşme yükünü biz alıyoruz" diyor.

Etiketler : telsiz Cankut Kalyoncu haberleşme
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