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31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:06:00 - Güncelleme:31 Mayıs 2023 Çarşamba 19:06:00

Telli turnaların yavruları Amasya'da görüntülendi

Kaynak: AA

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Amasya'da uzun süre sonra ilk defa geçen yıl görülen, bu sene de aynı yere gelerek yuva yapan telli turna çiftinin yavruları görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, DKMP Genel Müdürlüğünce yürütülen "Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları" kapsamında 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında gözlem ve izleme çalışmalarına devam ediliyor.

Bu kapsamda Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölü'nde yuva kuran, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan telli turnaların yavruları, yeni yaptıkları yuvanın çevresinde görüntülendi. DKMP ekiplerince çift ve yavruları, sorun yaşamaması için takibe alındı.

Türkülere konu olan telli turnaların yavrularının kısa süre önce yumurtadan çıktığı ve büyüdükleri gözlendi.

Kuş gözlemcilerinin 2014-2017 yıllarındaki kayıtlarını içeren ve 2019 yılında yayımlanan Türkiye Üreyen Kuş Atlası'nda telli turnanın Türkiye'de üreyen nüfusunun kalmadığı bildirilmişti.

Etiketler : Kuş gözlemcileri Amasya telli turna
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