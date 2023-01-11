Telefonunun şarjı bitince dolandırılmaktan kurtuldu

Erzurum'da temizlik işçisi Ferhat Tikici, telefonunun şarjının bitmesi sayesinde dolandırıcılara 100 bin lira kaptırmaktan kurtuldu. Tikici ile görüşme sırasında internet bankacılığından 100 bin lira kredi kullanmaya çalışan dolandırıcılar, bu parayı başka hesaba aktarmak için Tikici'nin telefonuna gelen onay kodunu kendilerine iletmelerini istedi. Bu sırada Tikici'nin şarjı bitince telefon görüşmesi sonlandı.

