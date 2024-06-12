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12 Haziran 2024 Çarşamba 11:27:00 - Güncelleme:12 Haziran 2024 Çarşamba 11:27:00

Telefonu Reis icat etti!

Kaynak: Güneş Gazetesi

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Telefonu Graham Bell'in icat ettiğini sanıyorsanız, yanılıyorsunuz. Bell'den 15 sene önce telefon görüşmesini gerçekleştiren kişi bakın aslında kimmiş? İşte detaylar...

Graham Bell diyeceksiniz ama değil.

İlk telefon görüşmesinin Graham Bell ile sekreteri Watson arasında gerçekleştiği de palavra.

Graham Bell'den yaklaşık 15 yıl kadar önce bir Alman mucit telefonu bulmuş.

Adı : Philipp Reis...

Cihaza da "Reis Telephon' adını koymuş.

Peki 1861'de îcâd edilen bu telefon ile neler yapılmış?

Çok güçlü olmasa bile konuşmaları iletebiliyormuş.

Graham Bell ne olacak şimdi?

Almış işi geliştirmiş.

İnsanlığın hizmetine sunmuş.

Saygımızdan, sevgimizden bir şey kaybetmesine gerek yok.

Etiketler : telefon graham bell reis
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