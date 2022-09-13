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13 Eylül 2022 Salı 19:30:00 - Güncelleme:13 Eylül 2022 Salı 19:30:00

Telefonla çeviri yaparak anlaştılar! Translate aşkı

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Gençlik kampı için 3 yıl önce Mersin'e gelen İspanyol Nuria, gazeteci Şahin Yıldırım'a âşık oldu. 10 günlük kamp sonrası ülkesine döndüğünde iki taraf da translate sayesinde çeviri yaparak iletişimini sürdürdü. Dil bilmeden anlaşan çift, önceki gün nikah masasına oturdu.

İLK GÖRÜŞTE AŞKI YAŞADILAR

İspanya Barselona'da yaşayan Nuria Comerma Calatayud, Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği 'Gençlik Kampı'na katılmak için 3 yıl önce Mersin'e geldi. Nuria, burada belediyenin basın-yayın sorumlusu Şahin Yıldırım (32) ile tanıştı. İki genç, her ne kadar birbirlerinin dilini bilmese de ilk görüşte birbirine âşık oldu. 25 yaşındaki Nuria, 10 gün sonra ülkesine döndü fakat Şahin'le translate adlı yabancı dil çevirme programı sayesinde iletişimini sürdürdü. Bir yıl sonra da Türkçeyi öğrendi.

Çiftin nikahını onların tanışmasına vesile olan 'gençlik kampı'nı organize eden Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan kıydı. Nikah şahitliğini de Katalon Cesca Castellvi ve Yunan Jason Avlonitis yaptı.

KALBİNİN SESİNİ DİNLEYİNCE!

Kalbinin sesini dinleyen Nuria, 4 bin kilometre uzaklıktaki aşkının yanında olabilmek için 2020 yılında ülkesini terk edip, Türkiye'ye gelerek Mersin'e yerleşti. İspanca ve Katalanca başta olmak üzere İngilizce ve Fransızca bilen Nuria, öğrendiği Türkçe sayesinde çalışma izni de alıp, kentte İngilizce öğretmenliği yapmaya başladı. İkili arasındaki aşk da günden güne güçlendi. Çift, önceki gün, tarihi 'Taş Mektep'te düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi.

SONER KAN

Etiketler : translate aşk nikah
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