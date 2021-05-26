Tekvandocu kardeşlerin örnek azmi

Tekvando antrenörü Mustafa Doğru, Kovid-19 salgını kısıtlamasında Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyüne birlikte geldiği çocukları Münir Furkan ile Nisa'yı dağ koşusu ve teknik antrenmanlarla turnuvalara hazırlıyor. Günün en az 10 saatini tekvando yaparak geçiren 16 yaşındaki Münir Furkan ile 13 yaşındaki Nisa, katılacakları Avrupa ve dünya şampiyonalarında tarih yazmak istiyor.

