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26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:30:00 - Güncelleme:26 Mayıs 2021 Çarşamba 18:30:00

Tekvandocu kardeşlerin örnek azmi

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Tekvando antrenörü Mustafa Doğru, Kovid-19 salgını kısıtlamasında Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyüne birlikte geldiği çocukları Münir Furkan ile Nisa'yı dağ koşusu ve teknik antrenmanlarla turnuvalara hazırlıyor.

Tekvando antrenörü Mustafa Doğru, Kovid-19 salgını kısıtlamasında Afyonkarahisar'ın Sultandağı ilçesine bağlı Kırca köyüne birlikte geldiği çocukları Münir Furkan ile Nisa'yı dağ koşusu ve teknik antrenmanlarla turnuvalara hazırlıyor. Günün en az 10 saatini tekvando yaparak geçiren 16 yaşındaki Münir Furkan ile 13 yaşındaki Nisa, katılacakları Avrupa ve dünya şampiyonalarında tarih yazmak istiyor.

Etiketler : Tekvandocu kardeşler Afyonkarahisar Mustafa Doğru Münir Furkan
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