Teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in babası 94 yaşında vefat etti
Kaynak: İHA
Bill Gates'in babası William Henry Gats II, 94 yaşında yaşamını yitirdi. Babasının vefatının ardından açıklama yapan Bill Gates, “Babamın dirayeti, cömertliği, empatisi ve tevazu hali dünya genelinde birçok insanı etkilemiştir” ifadelerini kullandı.
ABD merkezli teknoloji devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates'in 94 yaşındaki babası William Henry Gates II, Alzheimer hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti.
İHA'da yer alan habere göre, Bill Gates babasının vefatı sonrası yaptığı açıklamada, “Babamın dirayeti, cömertliği, empatisi ve tevazu hali dünya genelinde birçok insanı etkilemiştir” sözlerini kullandı.
William Henry Gates'in ailesi ise büyüklerinin vefatını açıklayarak, “Sosyal ve ekonomik eşitliğe özveri gösterirdi” ifadelerine yer verdi.
William Henry Gates II, 1998 yılında avukatlık mesleğinden emekli olmasının ardından Gates kuruluşunda görev alarak dünya sağlığı üzerine çalışmalar gerçekleştirdi.
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