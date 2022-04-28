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28 Nisan 2022 Perşembe 12:29:00 - Güncelleme:28 Nisan 2022 Perşembe 12:29:00

TEKNOFEST Karadeniz'e Muhteşem İlgi Teknoloji Yarışmalarında 500.000'den Fazla Yarışmacı En İyisi Olmak İçin Mücadele Edecek

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Tam bağımsız bir Türkiye vizyonuyla TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında gerçekleştirilen Teknoloji Yarışmaları yeni rekorlara koşuyor. Teknoloji üreten, dünyanın en büyük teknoloji ailesi TEKNOFEST'te bu yıl 40 ana yarışma-99 farklı kategoride düzenlenen yarışmalara 149.000'in üzerinde takım 500.000'in üzerinde yarışmacı rekor bir katılımla başvuruda bulundu. Başvuru süreci devam eden yarışmaların da tamamlanmasıyla birlikte rekorunu tazeleyecek olan TEKNOFEST, Teknoloji Yarışmalarıyla 5. yılında da hayallerini gerçeğe dönüştürmek ve en iyisi olmak için mücadele eden gençlerin başarılı ve öz güvenli projelerine sahne olmaya devam ediyor.

Her yıl bir önceki yıla göre katlanarak büyüyen bir ilgi, merak ve heyecanla takip edilen Teknoloji Yarışmaları 2018 yılında ilk kez düzenlenmiş ve 14 farklı kategorideki teknoloji yarışmalarına 4333 takım başvuruda bulunmuştu. 2019 yılında 19 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 17.000 takım, 2020 yılında da 21 teknoloji yarışmasına 20.197 takım başvuru yapmıştı. Geçtiğimiz 2021 yılında ise 35 farklı kategorideki teknoloji yarışmasına 45.000 takım başvuruda bulunarak milyonların gönlünde taht kuran TEKNOFEST kendi rekorunu kırmıştı. Bu yıl ise hem teknoloji yarışması sayısı hem de yüzde 231 artış yaşanan ve henüz başvuru süreçleri tamamlanmayan yarışmalara rağmen Türkiye'nin ayakları yere basmayan tek festivali TEKNOFEST, tüm zamanların en büyük başarısını elde etti.

TEKNOFEST tam bağımsız bir Türkiye vizyonuyla

Milli Teknoloji Hamlesinde biz de varız diyen, teknoloji sevdalısı gençlerin hayallerini gerçeğe dönüştürerek bayrağı en yükseğe taşıyor.

TEKNOFEST Karadeniz kapsamında Türkiye tarihinin en büyük ödüllü teknoloji yarışmaları arasında Roketten Otonom Sistemlere, Tarımdan Su Altı Sistemlerine, İnsansız Hava Araçlarından Yapay Zekâya kadar teknolojinin her alanında yarışma bulunuyor. 2021 yılından farklı olarak bu yıl Hyperloop Geliştirme Yarışması, Dikey İnişli Roket Yarışması, Engelsiz Yaşam Teknolojileri Yarışması, Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışmaları ve Çip Tasarım Yarışması ilk kez düzenleniyor. Teknoloji yarışmalarına ilkokul, ortaokul, lise, üniversite ve üzeri seviye ile mezun seviyesi dahil teknoloji meraklısı tüm gençler katılabiliyor. Millî teknoloji üretme ve geliştirme konusunda gençlerin ilgisinin artırılması hedeflenerek bu alanlarda çalışan binlerce gencin projesine destek olmak için ön eleme aşamasını geçen takımlara bu yıl 12 milyon TL'nin üzerinde malzeme desteği, TEKNOFEST'te yarışıp dereceye girmeye hak kazanan takımlara 6 Milyon TL'nin üzerinde ödül veriliyor.

Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı ve T.C Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütücülüğünde, Türkiye'nin önde gelen teknoloji şirketleri, kamu, medya kuruluşları ve üniversitelerin destekleriyle düzenlenen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali bu yıl 30 Ağustos-4 Eylül 2022 tarihleri arasında milli mücadelenin başladığı şehir Samsun'da, Çarşamba Havalimanında düzenlenecek. Samsun merkezli olarak Karadeniz'de gerçekleşecek olan TEKNOFEST 2022 heyecanına ortak olmak için birbirinden farklı teknoloji yarışmalarına https://teknofest.org/tr/competitions/ adresini ziyaret ederek başvurabilirsiniz.

Etiketler : TEKNOFEST Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali 30 Ağustos-4 Eylül 2022
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