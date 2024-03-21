Tekirdağ'da tır ile minibüs çarpıştı: 5 ölü, 10 yaralı
Kaynak: TRT Haber
Tekirdağ'da tır ile minibüs çarpıştı. İlk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Kırklareli'nin Vize ilçesinden Tekirdağ'ın Saray ilçesine seyir halindeki minibüs, Çukuryurt Mahallesi Çayla Kavşağı'nda tırla çarpışarak devrildi.
Kaza ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda jandarma, polis, sağlık ekibi ve ambulans sevk edildi.
Kazada ilk belirlemelere göre 5 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi de yaralandı.
Yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı.