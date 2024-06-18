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Tekirdağ'da sahiller doldu
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18 Haziran 2024 Salı 16:47:00 - Güncelleme:18 Haziran 2024 Salı 16:47:00

Tekirdağ'da sahiller doldu

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi bu bayram da tatilci akınına uğradı. Jandarma ekipleri havadan dronla yaptıkları denetim ve anonslarla vatandaşları boğulma tehlikesi ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Tatilcilerin bu bayram da tercihi sahiller oldu. Jandarma ekipleri halkın can ve mal güvenliği için devreye girdi.

İLÇE NÜFUSU 150 BİNİ GEÇTİ

Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesi Kurban Bayramı'nda tatilcilerin uğrak noktası oldu.

Nüfusu 25 bin ilçe İstanbul başta olmak üzere çevre il ve ilçelerden gelenlerle birlikte 150 bini geçti.

JANDARMADAN DRONLA DENETİM

Tatilcilerin ilçeyi doldurması üzerine ilçe kaymakamlığı ve jandarma komutanlığı ekipleri, yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek için harekete geçti.

Jandarma ekipleri sahil güvenliğini sağlayabilmek için dronla denetim yapmaya başladı. Ekipler vatandaşları boğulma tehlikesi ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı.

Sahil boyu devriye gezen jandarma, şüpheli gördükleri kişilere kimlik taraması da yapıyor.

BOĞULMA VE HIRSIZLIK UYARISI

Jandarma ekipleri sahil güvenliğini sağlayabilmek için dronla denetim yapmaya başladı.

Ekipler vatandaşları boğulma tehlikesi ve hırsızlık olaylarına karşı uyardı. Sahil boyu devriye gezen jandarma, şüpheli gördükleri kişilere kimlik taraması da yapıyor.

Etiketler : Tekirdağ Marmaraereğlisi Tatil Jandarma
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