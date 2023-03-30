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Tekirdağ'da patlayan su borusu asfaltı yardı, yol göle döndü
30 Mart 2023 Perşembe 18:58:00 - Güncelleme:30 Mart 2023 Perşembe 18:58:00

Tekirdağ'da patlayan su borusu asfaltı yardı, yol göle döndü

Kaynak: İHA

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde patlayan su borusu asfaltı yardı, yolu adeta göle çevirdi.

Çerkezköy ilçesinde bulunan Uğur Mumcu Caddesi'nde henüz bilinmeyen bir sebeple yerin altında patlayan su borusu asfaltı yardı.

Patlayan boru hattında sular sokağa akmaya başladı.

Yolun patladığı alanda içme suyu sokağa akmaya devam ediyor.

Etiketler : Çerkezköy Tekirdağ Uğur Mumcu

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