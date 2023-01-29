Tekirdağ'da maden ocağındaki iş kazasında mühendis hayatını kaybetti
Kaynak: AA
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağındaki iş kazasında Yunus Emre Sönmez yaşamını yitirdi.
Malkara'da faaliyet sürdüren maden ocağında mühendis olarak çalışan Yunus Emre Sönmez, besleme bandı ile silindir arasına sıkıştı.
İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in öldüğünü belirledi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
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