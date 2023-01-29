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29 Ocak 2023 Pazar 22:45:00 - Güncelleme:29 Ocak 2023 Pazar 22:45:00

Tekirdağ'da maden ocağındaki iş kazasında mühendis hayatını kaybetti

Kaynak: AA

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde maden ocağındaki iş kazasında Yunus Emre Sönmez yaşamını yitirdi.

Malkara'da faaliyet sürdüren maden ocağında mühendis olarak çalışan Yunus Emre Sönmez, besleme bandı ile silindir arasına sıkıştı.

İşçilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Sönmez'in öldüğünü belirledi.

Jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Etiketler : Malkara Jandarma Tekirdağ
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