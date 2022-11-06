Tekirdağ'da bir evde patlama: 2 yaralı

Tekirdağ'da bir evde patlama: 2 yaralı

Muhittin Mahallesi Eser Sokak'taki bir apartmanın ikinci katında yaşayan Aydan S, kombi ve mutfak tüpünün bulunduğu etrafı kapalı olan balkona çıktı.

Aydan S. sigarasını yakınca küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan apartman sakinleri durumu itfaiye ve polise bildirdi.

Ekiplerin müdahalesiyle patlamanın ardından başlayan yangın kısa sürede söndürüldü. Olayda Aydan S. ve kızı Sevcan S. hafif yaralandı.

Ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılan anne ve kızının el ve yüzlerinde ufak yanıklar oluştuğu, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.