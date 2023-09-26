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26 Eylül 2023 Salı 11:00:00 - Güncelleme:26 Eylül 2023 Salı 11:00:00

Tekirdağ'da avcıların bitkin halde bulduğu Fransız kadın hastaneye kaldırıldı

Kaynak: AA

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde avcıların maden sahasında tesadüfen sesini duyarak bitkin halde bulduğu Fransız kadın hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yenice Mahallesi'ndeki maden sahasında dolaşan avcılar bir kişinin kısık sesle yardım istediğini fark etti. Sesin geldiği yöne doğru giden avcılar, başında kask olan ve yerde bitkin halde yatan bir kadınla karşılaştı.

Durumun güvenlik güçlerine bildirilmesinin ardından bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayalık araziden geçerek bölgeye ulaşan görevliler, kadını ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Omurgasında kırık olan ve ameliyata alınan kadının tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Bölgedeki yüksek bir noktadan düştüğü tahmin edilen 61 yaşındaki kadının gezgin olduğu öğrenildi.

Etiketler : tekirdağ çorlu fransız kadın
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