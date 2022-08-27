Tek yürek ikizleri

HİÇBİR ZAMAN AYRILMADILAR

Bursa'nın Orhangazi ilçesinin kırsal Çakırlı Mahallesi'nde yaşayan Asiye-Erdinç Öztürk çiftinin çift yumurta ikizi olan kızları Esmanur ile Esranur (18) birbirlerine bağlılıkları ve derslerindeki başarılarıyla dikkati çekiyor. Aynı kıyafetleri giyen, aynı oyuncaklarla oynayan, aynı yatakta yatan ikizler, ilkokul, ortaokulu birlikte okudu. Farklı liseleri kazanan ikizlerden Esranur, son sene kardeşinin okuluna nakil aldırdı.

Kızlarının başarısıyla gurur duyduğunu söyleyen Erdinç Öztürk, "Çalıştılar kendi emekleriyle. Özel ders de almadılar, dershaneye de gitmediler. Bizi maddi manevi üzmediler. Çalışıp tıp fakültesini kazandılar" dedi.

ÖZEL KURSLARA GİDEMEDİLER

İkiz kardeşler, Orhangazi Anadolu Lisesi son sınıfta da aynı sırayı paylaştı. Maddi durumları iyi olmadığı için Esmanur ve Esranur kardeşler, üniversite sınavına, evde birlikte çalışıp, okulda açılan ücretsiz kursa devam ederek hazırlandı.

Tercihlerini de birlikte yapan Öztürk kardeşler, Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazandı. İkiz kardeşlerin şimdiki hedefi tıp fakültesini başarıyla tamamlayıp, iyi birer hekim olmak.