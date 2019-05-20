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20 Mayıs 2019 16:00 | Pazartesi

Tek tip askerlik nasıl olacak? İşte madde madde yeni askerlik sistemi

Türkiye’nin askerlik sistemi, 1927 yılından bu yana ilk kez kapsamlı bir değişime uğruyor. Askerlik süresini eğitim farkı gözetmeksizin 6 aya indirmeyi öngören yeni asker alma kanun teklifi, bedelli askerlik uygulamasını da kalıcı hale getirmeyi hedefliyor. İşte TSK’nın profesyonelleşme sürecine ivme kazandıracak olan yeni askerlik modeli ve bedelli askerlik sistemiyle ilgili tüm merak edilen detaylar...

TM Dijital Haber Merkezi

Askerlik sistemi 1927’den beri ilk kez kapsamlı bir şekilde değiştirilecek olan Türkiye’nin yeni asker alma modeli, askerlik süresini eğitim farkı gözetmeksizin 6 aya indirmeyi öngörüyor.

İsteyenler için bedelli askerliği kalıcı hale getiren model, temel askerlik eğitimi süresini 1 ay olmak suretiyle zorunlu kılıyor.

Teklifte yer alan önemli yenilikler, yedek subaylık ve gençlere askerlik hizmetini yerine getirme konusunda sunulan farklı seçenekler bulundurması olarak öne çıkıyor.

TSK’DA PROFESYONELLEŞME SÜRECİ İVME KAZANIYOR

Zorunlu askerlik kavramını ortadan kaldırmayan yeni askerlik sistemi, karma bir model ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) profesyonelleşme sürecinin ivme kazanmasını öngörüyor.

Bu teklif ile, TSK’nın ihtiyaçlarına uygun bir yapıya bürünmesi ve ihtiyaç fazlası yükümlü askerlerin doğurduğu hantallığın ortadan kaldırılması ile profesyonelleşme gibi maddeler hedefleniyor.

TSK’nın ihtiyaçlarını önceleyen ve gücünü artırmayı hedefleyen yeni sistem, gençlerin beklentileri doğrultusunda eğitim ve kariyerleri açısından gelecek planı yapma imkânı sunuyor.

Bu çerçevede TSK’nın etkinliği, caydırıcılığı ve hareket kabiliyetinin profesyonelleştirilerek artırılmasının yanı sıra mevcut insan gücünün de kamu yararına verimli bir şekilde yönetilmesi amaçlanıyor.

EĞİTİM FARKI GÖZETMEKSİZİN 6 AY ASKERLİK

Yeni asker alma kanun teklifine göre, askerlik hizmet süresi temel askerlik eğitimi dahil olmak üzere eğitim farkı gözetmeksizin herkes için altı ay; yedek subay ve astsubaylar için ise ok iki ay olarak belirlendi.

Altı aylık görev süresini tamamlayan er ve erbaşlar, amirlerinin de onayıyla, eğer isterlerse altı ay daha askerlik hizmetlerine devam edebilecekler.

YEDEK SUBAY VE YEDEK ASTSUBAYLIK

Dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından TSK’nın ihtiyaç miktarınca yedek subay alınacak. Askerlik görevine devam etmek isteyenler, yedek subay olarak değerlendirilecek. Diğerleri ise er ve erbaş olarak askerlik hizmetini yerine getirecek.

Kanun teklifine göre; iki veya üç yıl süreli yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar arasından TSK’nın ihtiyacına göre yedek astsubay alınacak. İhtiyaç fazlaları er ve erbaş olarak askerlik hizmetini yerine getirecek.

BEDELLİ ASKERLİK

Askerlik görevini bedelli olarak yapmak isteyenler, eğitim şartı gözetmeksizin 240 bin gösterge rakamının memur aylık katsayısı ile çarpımı sonucu (günümüz şartlarında 30 bin TL) belirlenecek bedel miktarını ödemek ve bir aylık askerlik eğitimini tamamlamak şartıyla askerlik yükümlülüklerini yerine getirmiş sayılacak.

Belirtilen 240 bin gösterge, Cumhurbaşkanınca iki katına kadar artırılabilecek veya yarısına kadar azaltılabilecek.

Bedelli askerlik yapmak isteyenlerin sayısının Millî Savunma Bakanlığı tarafından belirlenen kontenjandan fazla olması durumunda ise, istekliler arasından kura ile seçim yapılacak.

YENİ ASKERLİK SİSTEMİ İLE NE AMAÇLANIYOR?

Askerlik yükümlülerinin hizmet sürelerinde eşitliği amaçlayan bir sistem oluşturulmanın hedeflendiği yeni askerlik modelinde insan gücü kaynağının etkin ve verimli kullanılması hedefleniyor.

Mevcut asker alma kanunundaki eğitim durumuna göre ayrıma sebep olan sistemin ortadan kaldırılacağı yeni modelde, vatan hizmetinin yanı sıra eğitim faaliyetlerinin de merkeze koyulduğu bir yapı kurulması amaçlanıyor.

Anayasal bir hak olan öğrenim hakkının askerlik hizmeti nedeniyle kesintiye uğramamasının sağlanacağı yeni askerlik modeli, zorunlu askerlik görevinde başarılı olan gençlerin TSK’da istihdam edilmesini de öngörüyor.

Bedelli askerlik sisteminin kalıcı hale getirilmesini de amaçlayan yeni askerlik modeli ile bedelli askerlikte çeşitli sorunlara sebebiyet veren yaş sınırının ortadan kaldırılarak daha net bir sistemin getirilmesi hedefleniyor.

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YENİ ASKERLİK SİSTEMİNİN TSK’YA FAYDALARI

Yeni askerlik sistemi kapsamında bir aylık zorunlu askerlik ile ordu-millet bağının sürdürülmesi sağlanacak.

Yeni oluşturulan yedek astsubaylıkla birlikte TSK’nın yüksekokul mezunlarından daha verimli bir şekilde faydalanması öngörülürken, bedelli askerlikten elde edilecek kanyağın profesyonel askerlik hizmetlerine ve savunma sanayiine katkı sağlaması bekleniyor.

Yüzde 100 profesyonel askerlik sisteminin sürdürülebilir bir sistem olmadığı, Avrupa’daki örnekleriyle sabittir. Bu kapsamda yeni askerlik sisteminin TSK’ya yönelik faydalarından biri de, ihtiyaç kadar profesyonel asker bulundurularak maliyet-verimlilik oranının artırılmış olmasıdır.

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