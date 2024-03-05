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05 Mart 2024 Salı 07:27:00 - Güncelleme:05 Mart 2024 Salı 07:27:00

Tek kişilik okul

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30 nüfuslu köyde sadece bir öğrencisi olan okula tayini çıkan öğretmen önce şaşkınlık yaşadı. Sabahları okula gittiğinde önce sobayı yakan ardından tek öğrencisiyle oyunlar da oynayan Pınar öğretmen köyün göz bebeği oldu.

ÖĞRENCİ SAYISI GİTTİKÇE AZALDI

Batman'ın Sason ilçesi Kaşyayla Köyü'nün 5 hane ve 30 nüfuslu Güneycik mezrasında 2015'te açılan bir derslikli Kaşyayla Gidornik İlkokulu'nda, kış şartlarının sert geçmesi ve merkeze doğru yaşanan göçler nedeniyle öğrenci sayısı zaman içerisinde azaldı. Okulda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim gören sadece 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Bozkurt kaldı.

SATRANÇ VE FUTBOL SAATLERİ VAR

Mezranın ilçeye 2 saat uzaklıkta olması nedeniyle okulun lojmanında kalan ücretli öğretmen Pınar Aktaş, kışın soğuk geçtiği mezrada, sabahları sobayı yakarak işe başlıyor. İsmail'in hem tek öğretmeni hem de tek arkadaşı olan Aktaş, teneffüs saatlerini bahçede çeşitli oyunlarla değerlendiriyor. Aktaş, "Teneffüslerde badminton, satranç, futbol oynuyoruz" diyor.

Öğretmen Pınar Aktaş "Sadece bir öğrencinin olması çok farklı bir deneyim. Eğitim konusunda daha farklı üzerine düştüm. Eğitiminden kesinlikle geri çekilmedim, daha çok önem verdim" dedi.

Etiketler : batman okul öğrenci
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