Tek kişilik okul

ÖĞRENCİ SAYISI GİTTİKÇE AZALDI



Batman'ın Sason ilçesi Kaşyayla Köyü'nün 5 hane ve 30 nüfuslu Güneycik mezrasında 2015'te açılan bir derslikli Kaşyayla Gidornik İlkokulu'nda, kış şartlarının sert geçmesi ve merkeze doğru yaşanan göçler nedeniyle öğrenci sayısı zaman içerisinde azaldı. Okulda, 2023-2024 eğitim-öğretim yılında eğitim gören sadece 3'üncü sınıf öğrencisi İsmail Bozkurt kaldı.

SATRANÇ VE FUTBOL SAATLERİ VAR



Mezranın ilçeye 2 saat uzaklıkta olması nedeniyle okulun lojmanında kalan ücretli öğretmen Pınar Aktaş, kışın soğuk geçtiği mezrada, sabahları sobayı yakarak işe başlıyor. İsmail'in hem tek öğretmeni hem de tek arkadaşı olan Aktaş, teneffüs saatlerini bahçede çeşitli oyunlarla değerlendiriyor. Aktaş, "Teneffüslerde badminton, satranç, futbol oynuyoruz" diyor.

Öğretmen Pınar Aktaş "Sadece bir öğrencinin olması çok farklı bir deneyim. Eğitim konusunda daha farklı üzerine düştüm. Eğitiminden kesinlikle geri çekilmedim, daha çok önem verdim" dedi.