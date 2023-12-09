Tek dileği: İyileşmek

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bir yıldır lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Aytaç Taşdemir için doğum günü partisi düzenledi.

Arkadaşları ve Mickey Mouse kostümlü maskot ile eğlenceli vakit geçiren Aytaç, pasta kesim sırasında tek dileğinin "iyileşmek" olduğunu söyledi.