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09 Aralık 2023 Cumartesi 08:00:00 - Güncelleme:09 Aralık 2023 Cumartesi 08:00:00

Tek dileği: İyileşmek

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Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Aytaç Taşdemir için doğum günü partisi düzenledi. Aytaç, pasta kesim sırasında tek dileğinin "iyileşmek" olduğunu söyledi.

Kırıkkale Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, bir yıldır lösemi tedavisi gören 8 yaşındaki Aytaç Taşdemir için doğum günü partisi düzenledi.

Arkadaşları ve Mickey Mouse kostümlü maskot ile eğlenceli vakit geçiren Aytaç, pasta kesim sırasında tek dileğinin "iyileşmek" olduğunu söyledi.

Etiketler : kırıkkale lösemi doğum günü
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