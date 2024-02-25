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25 Şubat 2024 Pazar 07:35:00 - Güncelleme:25 Şubat 2024 Pazar 07:35:00

Tek dileği evladına sarılmak

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Elazığ'da yaşayan Gülsüm Aydın'ın kızı Fatma, "kelebek hastalığı" ile tanıştı. Anne Aydın, bir gün kızına korkmadan sarılabileceği günün hayalini kuruyor.

Elazığ'da yaşayan Gülsüm Aydın'ın 6 yaşındaki kızı Fatma, hayata gözlerini açtığı ilk gün "kelebek hastalığı" ile tanıştı. Kesin bir tedavisi olmayan hastalık nedeniyle en küçük bir dokunuşta bile cildinde soyulma ve yaralar oluşan Fatma Aydın'ın, hastalığı nedeniyle yaşıtları gibi koşup oynayamıyor.

Anne Aydın, bir gün kızına korkmadan sarılabileceği günün hayalini kuruyor.

Etiketler : elazığ kelebek hastalığı tedavi
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