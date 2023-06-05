Tek başına 25 hatıra ormanı oluşturdu

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde esnaflık yapan 63 yaşındaki Abdullah Karataş, kıraç arazilere diktiği fidanlarla yıllar içinde 25 hatıra ormanı oluşturdu. Kendisini doğaya fidan dikmeye adayan Abdullah Karataş, emekli maaşı ve kendi imkanları ile 23 yılda yüz binlerce fidanı toprakla buluşturarak bozkırın yeşile bürünmesine katkı sağlıyor.



İlçedeki mezarlıklar ve okul bahçeleri başta olmak üzere kaymakamlık ve belediyenin gösterdiği boş alanlara fidan dikimi yapan Karataş, diktiği fidanların sulamasını ve bakımlarını da kendi imkanlarıyla yapıyor. Karataş binlerce çam fidanı ve lavanta fidesini de ücretsiz dağıtarak gelecek nesillere yeşil bir doğa bırakmayı hedefliyor.