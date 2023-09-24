Tek amaçları çocukları sevindirmek

Iğdır Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, il merkezi ve ilçelere bağlı köy okulları ile dezavantajlı gruplara düzenledikleri etkinliklerle, çocukların mutluluklarına şahitlik ediyor. "Merkezim Her Yerde" projesi kapsamında son iki yılda 100 okulda 12 bin çocuğa ulaşan gönüllüler köylerdeki okullar, Sevgi Evleri ile hastanelere giderek çeşitli sportif ve sosyal faaliyetler yapıyor.

