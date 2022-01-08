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08 Ocak 2022 Cumartesi 21:00:00 - Güncelleme:08 Ocak 2022 Cumartesi 21:00:00

Tehlikeli yolculuğa para cezası

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İstanbul Şişli'de Sivil Trafik ekipleri İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 kişiyi tespit etti.

İstanbul Şişli'de Sivil Trafik ekipleri denetim yaptıkları sırada, Şişli Darülaceze Caddesi'nde İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, otobüsü durdurarak patenlileri yol kenarına aldı. Filislinli Osama Al Mustafa ile Suriyeli Jalal Almawla ve Almuatasem Bellah Almawla'ya 588'er lira para cezası kesildi.

Etiketler : patenli yolculuk şişli
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