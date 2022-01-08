Tehlikeli yolculuğa para cezası

İstanbul Şişli'de Sivil Trafik ekipleri denetim yaptıkları sırada, Şişli Darülaceze Caddesi'nde İETT otobüsünün arka kısmına tutunarak yolculuk yapan patenli 3 kişiyi tespit etti. Polis ekipleri, otobüsü durdurarak patenlileri yol kenarına aldı. Filislinli Osama Al Mustafa ile Suriyeli Jalal Almawla ve Almuatasem Bellah Almawla'ya 588'er lira para cezası kesildi.