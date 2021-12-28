Tehlikeli köpek ırkları için yeni dönem: Çip yoksa sokak da bakımı da yasak

14 Ocak, bu köpeklerin kısırlaştırılarak kayıt altına alınması için son gün. Peki, yeni yasal düzenlemeler ne olacak? Detaylar haberimizde.



Geçen temmuz yürürlüğe giren Hayvanları Koruma Kanunu'na göre 'tehlikeli' olarak nitelendirilen köpek türlerini kısırlaştırma ve çip taktırma için son tarih 14 Ocak 2022. Bu tarihten sonra bu türleri çipsiz, tasmasız, ağızlıksız ve pasaportsuz gezdirmek yasak olacak. Uymayanlara 11 bin TL ceza kesilecek.

Küçük Asiye'nin Pitbull saldırısına uğramasının ardından site ve sokaklarda hayvanların beslenmesi, gezdirilmesi yeniden tartışma konusu oldu. Resmi Gazete'de 14 Temmuz'da yayımlanarak yürürlüğe giren 7332 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun geçici üçüncü maddesiyle yapılan düzenlemeye göre pitbull gibi köpekleri sahiplenmek ve barındırmak yasaklanmıştı.

SON TARİH 14 OCAK

Bu tür tehlikeli ırkları besleyenlere, hayvanlarını kısırlaştırmak, çip taktırmak ve kayıt altına aldırmak için verilen süre ise 14 Ocak 2022'de doluyor. Bu süre sonunda gerekli işlemleri yaptırmayan hayvan sahiplerine 11 bin lira ceza verilecek, köpeklerine de el konulacak. Sahipleri isterse pitbull gibi köpekleri belediyelerin hayvan barınaklarına bırakabilecek.

TERK EDENE 30 BİN TL CEZA

Tehlikeli türü sokağa terk edenlere ise 30 bin lira ceza kesilecek. Düzenleme ile getirilen geçici maddeye göre pitbull terrier, japanese tosa, dogo argentino, fila brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına 11 bin Türk Lirası idari para cezası verilecek. Bu hayvanlara el konulacak ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülecek. 14 Ocak'tan sonra da kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamayacak. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamayacaklar. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere de 11 bin TL idari para cezası verilecek.

SİTEDE ASLA BESLENEMEZ'

Türkiye Kentsel Tesis Yönetim Derneği Başkanı Suat Sandalcı: Sitelerde pitbull gibi köpek cinsleri ile piton gibi tehlikeli hayvanlar kesinlikle beslenemez. Kat Mülkiyeti Kanunu'nda, hayvan beslenmesini yasaklayan bir hüküm olmayıp, bu hususta asıl olan yönetim planıdır. Yönetim planında ortak mahaller için yasaklama getirilmiş ise ortak mahallerde, bağımsız bölümler için de yasaklama getirilmişse bağımsız bölümlerde de hayvan beslenemez. Pitbull gibi tehlikeli tür hiç beslenemez.