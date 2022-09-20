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20 Eylül 2022 Salı 18:00:00 - Güncelleme:20 Eylül 2022 Salı 18:00:00

TBMM'de görevli kahraman köpekler

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Türkiye Büyük Millet Meclis'inde görev yapan bomba arama köpekleri Pito, Eyja ve Ateş, Meclis'in güvenliğinde etkin rol oynuyor.

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde görev yapan bomba arama köpekleri Pito, Eyja ve Ateş, Meclis'in güvenliğinde etkin rol oynuyor. Üç köpek; gürültüye, karanlığa ve kalabalığa karşı refleksleri ölçülerek, titiz bir şekilde seçildi ve zorlu bir eğitimden geçirildi. Sertifikalarını alan köpekler daha sonra göreve başladı.

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Köpekler, Genel Kurul toplantıları öncesi ve siyasi partilerin grup toplantıları öncesi salonlarda detaylı aramalar yapıyor.

Etiketler : kahraman köpekler Türkiye Büyük Millet Meclis' Pito Eyja ve Ateş
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