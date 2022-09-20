TBMM'de görevli kahraman köpekler

Türkiye Büyük Millet Meclis'inde görev yapan bomba arama köpekleri Pito, Eyja ve Ateş, Meclis'in güvenliğinde etkin rol oynuyor. Üç köpek; gürültüye, karanlığa ve kalabalığa karşı refleksleri ölçülerek, titiz bir şekilde seçildi ve zorlu bir eğitimden geçirildi. Sertifikalarını alan köpekler daha sonra göreve başladı.

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Köpekler, Genel Kurul toplantıları öncesi ve siyasi partilerin grup toplantıları öncesi salonlarda detaylı aramalar yapıyor.