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26 Nisan 2022 Salı 21:50:00 - Güncelleme:26 Nisan 2022 Salı 21:50:00

TBMM yaşlıların sorunlarını araştıracak

Kaynak: AA

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TBMM Genel Kurulunda, yaşlıların yaşadıkları sorunlar ve çözüm önerilerinin belirlenmesi amacıyla Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

Yaşlıların günlük hayatta yaşadıkları sorunlar araştırılacak ve çözüm önerileri belirlenecek...

Bunun için, TBMM Genel Kurulunda Meclis araştırma komisyonu kurulması kabul edildi.

5 siyasi partinin ortak önergesi ile kurulan komisyon, yaşlıların yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi için çalışmalar yapacak.

TBMM BAŞKANI ŞENTOP ÖNCÜLÜK ETMİŞTİ

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, '18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası'nda Meclis gündemine yaşlıların sorunlarının araştırılması için öncülük etmişti.

YAŞLI NÜFUS ARTTI

TÜİK'in 18 Mart 2022 günü açıkladığı verilere göre Türkiye'de yaşlı nüfus olarak ifade edilen 65 yaş üzerindeki kişi sayısı, 2016-2021 yılları arasında yüzde 24 oranında artmış, yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı, 2010 yılında yüzde 7,2 iken 2021 yılında yüzde 9,7'ye yükselmiştir.

Ayrıca, 2080 yılında bu oranın yüzde 25,6'ya ulaşması beklenmektedir.

Yine TÜİK verilerine göre ülkemizde 2021 yılında toplam 25 milyon 329 bin 833 hanenin yüzde 24,1'inde en az bir yaşlı bulunmaktadır.

Etiketler : TBMM TÜİK Meclis
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