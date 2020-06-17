17 Haziran 2020 Çarşamba 00:10:00 - Güncelleme:17 Haziran 2020 Çarşamba 00:10:00
TBMM basın koridorundaki çay ocağı çalışanına Kovid-19 teşhisi konuldu
Kaynak: AA
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Meclis basın koridorundaki çay ocağında çalışan bir garsona, Kovid-19 tanısı konuldu.
Meclis Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, basın koridorundaki çay ocağında bugün görev yapan garsona, Kovid-19 şüphesiyle test yapıldı.
Söz konusu çalışanın test sonucunun pozitif çıkması üzerine, son dönemde Meclis'te bulunan basın mensuplarının, TBMM Hastanesinde test yaptırabileceği belirtildi.
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